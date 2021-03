The Sims 4: Disponibili i pacchetti Kits (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se giocate a The Sims 4, sarete lieti di sapere che EA ha reso disponibile nuovi pacchetti Kit per personalizzare l’esperienza di gioco attraverso nuovi oggetti di arredo e abbigliamento. Naturalmente i pacchetti non sono gratuiti, hanno un costo di circa 5 euro e si dividono in Moda Retrò, Cucina di Campagna e Pulizie di Primavera. A seguire vi riportiamo la descrizione ufficiale per ciascun pacchetto. I nuovi pacchetti Kit per The Sims 4 Moda Rétro KitQuesto kit di moda, ispirato agli anni ’90, contiene accessori per poter vestire i propri Sims con un look retrò-athleisure. Con colori nostalgici, motivi audaci e silhouette all’avanguardia, i giocatori potranno rendere più alla moda i loro Sim con outfit da tutti i giorni sempre nuovi e abbigliamento da workout. Cucina di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se giocate a The4, sarete lieti di sapere che EA ha reso disponibile nuoviKit per personalizzare l’esperienza di gioco attraverso nuovi oggetti di arredo e abbigliamento. Naturalmente inon sono gratuiti, hanno un costo di circa 5 euro e si dividono in Moda Retrò, Cucina di Campagna e Pulizie di Primavera. A seguire vi riportiamo la descrizione ufficiale per ciascun pacchetto. I nuoviKit per The4 Moda Rétro KitQuesto kit di moda, ispirato agli anni ’90, contiene accessori per poter vestire i propricon un look retrò-athleisure. Con colori nostalgici, motivi audaci e silhouette all’avanguardia, i giocatori potranno rendere più alla moda i loro Sim con outfit da tutti i giorni sempre nuovi e abbigliamento da workout. Cucina di ...

