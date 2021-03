"Sono preoccupato". Arcuri cacciato? E Pedullà si copre (ancora) di ridicolo: la tragicomica tesi su Draghi & Co. (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo scorso 12 febbraio, nel corso della puntata di Diritto e Rovescio, il talk show di Rete4 condotto da Paolo De Debbio, era arrivato al punto di definire "Toninelli uno dei ministri migliori della storia d'Italia". Per cui, non sorprende che Gaetano Pedullà, direttore del quotidiano La Notizia, si schieri ora dalla parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Licenziato e sostituito dal premier Mario Draghi, che al suo posto ha messo il generale degli Alpini Figliuolo, ad Arcuri Sono bastate ventiquattr'ore per cadere in disgrazia pressochè su tutti gli organi di informazione. Come se il vaso di pandora delle inefficienze nella gestione della pandemia si fosse improvvisamente scoperchiato. Ecco, allora, che nelle ultime ore è stato definito 'traballante' il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo scorso 12 febbraio, nel corso della puntata di Diritto e Rovescio, il talk show di Rete4 condotto da Paolo De Debbio, era arrivato al punto di definire "Toninelli uno dei ministri migliori della storia d'Italia". Per cui, non sorprende che Gaetano, direttore del quotidiano La Notizia, si schieri ora dalla parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico. Licenziato e sostituito dal premier Mario, che al suo posto ha messo il generale degli Alpini Figliuolo, adbastate ventiquattr'ore per cadere in disgrazia pressochè su tutti gli organi di informazione. Come se il vaso di pandora delle inefficienze nella gestione della pandemia si fosse improvvisamente scoperchiato. Ecco, allora, che nelle ultime ore è stato definito 'traballante' il ...

