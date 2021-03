Sassuolo-Napoli | Caputo | “Rigore non facile da segnare | ma ho un segreto Insigne? Mi ha detto che…”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Francescoal termine di.L'attaccante della formazione neroverde è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio per 3-3 contro la franchigia campana. Il bomber di Roberto De Zerbi è stato protagonista assoluto dell'incontro, concretizzando il calcio diche, nei minuti finali, ha permesso agli emiliani di pareggiare il momentaneo vantaggio azzurro. Ecco le parole di, che ha parlato sia del gol dagli undici metri nel finale di gara che del suo rapporto con Lorenzo: "Battere unagli ultimi secondi non è, ma sono andato sul dischetto con la cattiveria giusta ed è andata bene. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, di personalità. Sul 2-1 abbiamo colpito un palo ...

Reggio Emilia, 3 marzo 2021 - Reti, legni, rigori e polemiche: non manca nulla in, che si chiude con un pirotecnico 3 - 3 che in un certo senso scontenta tutti. I neroverdi, in vantaggio per ben due volte grazie all'autogol di Maksimovic e al rigore trasformato ...Li svolge bene Lopez 6 avanza e chiama il pressing Berardi 6,5 decisivo nei primi due gol delDefrel 6 fa tanto movimento per portare fuori posizione i centrali delDjuricic 6 gioca a ...Lorenzo Insigne arrabbiatissimo con i suoi compagni di squadra per come è finita Sassuolo-Napoli 3-3. La squadra di De Zerbi ha agguantato il pareggio per un rigore conquistato nell’ultima azione ...REGGIO EMILIA - Roberto De Zerbi non è soddisfatto del pareggio spettacolare maturato tra il suo Sassuolo e il Napoli. Ecco il suo parere a Dazn: “Sono devo essere sincero, oggi abbiamo disputato una ...