Sanremo 2021, Maneskin accusati di plagio sui social: "Zitti e buoni è uguale a F.D.T. di Anthony Laszlo del 2015" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Come ogni anno che si rispetti scatta sempre il toto-plagio ma forse non è questo il caso però c'è una certa assonanza. Da stanotte, dopo l'ottima esibizione dei Maneskin con il brano "Zitti e buoni", sul Web sono circolate alcune segnalazioni. Da: "È veramente troppo simile al pezzo degli Anthony Laszlo per non destare sospetti. Stessa tonalità, riff molto simile, ritornello identico e coincidenza pure di parole" a "comunque la presunta questione plagio dei Maneskin è diversa da quella dei Metamoro perché in quel caso la canzone era comunque loro e anche la situazione era diversa". Il riferimento è a "Non mi avete fatto niente" simile a "Silenzio", presentata e poi scartata a Sanremo Giovani nel 2016: ma hanno anche lo stesso autore.

