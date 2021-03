Sanremo 2021, le pagelle dei look: Elodie sirena (9), Gaia in total white (8), Orietta sirenetta (7) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello (5) Una volta poteva essere divertente, la seconda diventa noioso. L'imitazione di Lauro vestito di piume nere stufa. Fiore puoi fare di più. Greta Zuccoli (7) Finalmente... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello (5) Una volta poteva essere divertente, la seconda diventa noioso. L'imitazione di Lauro vestito di piume nere stufa. Fiore puoi fare di più. Greta Zuccoli (7) Finalmente...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - annanephilim : RT @PadfootBlack__: Fiorello e Patato conducono il Festival di Sanremo 2021 #Sanremo2021 - ButtiGrazia : RT @SoniaLaVera: Italia in lockdown, ma gli eletti di Sanremo vanno in scena come se nulla fosse (e senza mascherine!) -