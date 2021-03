Sanremo 2021, i dettagli strani sul palco dell’Ariston (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non solo musica sul palco dell’Ariston. Come ogni edizione del Festival di Sanremo, ciascun artista si presenta con un look studiatissimo per apparire impeccabile e conquistare il pubblico. Qual è la strategia per catturare l’attenzione? Puntare sui dettagli. Lo ha fatto Fiorello col mantello di fiori che farà storia molto più dei suoi eleganti completi Giorgio Armani. Lo sa bene Loredana Berté, con le farfalle tra i capelli. Max Gazzè si presenta vestito da Leonardo Da Vinci, ma il dettaglio anacronistico che conquista è la passione per il calcio: gioca con la maglia numero 11. Achille Lauro punta sul genderless: a che gli serve un copri-fallo? Ogni Sanremo che si rispetti ha la sua cantante scalza: quest’anno è stata Madame a scoprire i piedi. Francesca Michielin da un taglio al ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non solo musica sul. Come ogni edizione del Festival di, ciascun artista si presenta con un look studiatissimo per apparire impeccabile e conquistare il pubblico. Qual è la strategia per catturare l’attenzione? Puntare sui. Lo ha fatto Fiorello col mantello di fiori che farà storia molto più dei suoi eleganti completi Giorgio Armani. Lo sa bene Loredana Berté, con le farfalle tra i capelli. Max Gazzè si presenta vestito da Leonardo Da Vinci, ma ilo anacronistico che conquista è la passione per il calcio: gioca con la maglia numero 11. Achille Lauro punta sul genderless: a che gli serve un copri-fallo? Ogniche si rispetti ha la sua cantante scalza: quest’anno è stata Madame a scoprire i piedi. Francesca Michielin da un taglio al ...

