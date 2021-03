Sanremo 2021 | Bugo si esibisce e Morgan si vendica su Instagram

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non ce l’ha proprio fattaa resistere. A distanza di un anno dalla storica eliminazione dal Festival di2020 per l’abbandono da parte di, il cantante sembra non aver ancora digerito la vicenda e suha deciso dirsi a suo modo. Come? Pubblicando suun video in cui esegue la celebre canzone presentata all’Ariston insieme al’edizione passata, ma nella versione “rivisitata” che aveva scatenato l’ira dell’ormai ex amico, proprio mentre quest’ultimo si. “Le brutte intenzioni (versione integrale”, titolache esegue al piano il pezzo passato alla storia come uno dei momenti più sconvolgenti della kermesse. Era notte inoltrata e la penultima serata del Festival volgeva ormai ...