Sanremo 2021: ascolti buoni per la prima serata ma in calo rispetto a un anno fa (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021 ha registrato ascolti buoni ma non eccellenti, comunque di poco inferiori a quelli, trionfali, di un anno fa. Sanremo 2021 non sarà solo una questione di ascolti e punti di share, l'ha detto chiaramente Amadeus ieri in conferenza stampa, ma ogni mattina i dati Auditel arrivano inesorabili e oggi ci dicono che la prima serata del Festival è andata bene ma non benissimo. Veniamo ai numeri: ieri sera, martedì 2 marzo 2021, il Festival di Sanremo ha totalizzato 11.176.000 spettatori, pari al 46.4% di share, nella prima parte, dalle 21:40 circa alle 23:55, mentre nella seconda parte, dalle 23:55 all'1:35, gli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladiha registratoma non eccellenti, comunque di poco inferiori a quelli, trionfali, di unfa.non sarà solo una questione die punti di share, l'ha detto chiaramente Amadeus ieri in conferenza stampa, ma ogni mattina i dati Auditel arrivano inesorabili e oggi ci dicono che ladel Festival è andata bene ma non benissimo. Veniamo ai numeri: ieri sera, martedì 2 marzo, il Festival diha totalizzato 11.176.000 spettatori, pari al 46.4% di share, nellaparte, dalle 21:40 circa alle 23:55, mentre nella seconda parte, dalle 23:55 all'1:35, gli ...

