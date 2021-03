Roma – Tragedia durante una lite condominiale in via Tiburtina (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri dopo una lite condominiale avvenuta in un palazzo vicino via Tiburtina. A quanto si apprende, il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore in seguito alle percosse: accertamenti della polizia di stato sono in corso per ricostruire l’accaduto. Alla discussione hanno assistito molti testimoni. Un uomo è Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri dopo unaavvenuta in un palazzo vicino via. A quanto si apprende, il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore in seguito alle percosse: accertamenti della polizia di stato sono in corso per ricostruire l’accaduto. Alla discussione hanno assistito molti testimoni. Un uomo è

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tragedia Tiburtina, lite condominiale finisce in tragedia: si picchiano per futili motivi, morto un uomo Un uomo è morto ieri sera nell'androne di un palazzo in via Ettore Bertolé Viale, al civico 5. A quanto si apprende, due persone si sarebbero messe a litigare per motivi legati a questioni ...

Ucciso a calci e pugni nell'androne del condominio a Portonaccio Tragedia a Portonaccio, dove un uomo di 50 anni è morto dopo un pestaggio. Le forze dell'ordine sono subito intervenute nell'androne di un palazzo di via Ettore ...

