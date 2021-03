PSG, c’è un positivo al Covid-19: l’ex Juventus è in isolamento (Di mercoledì 3 marzo 2021) Brutta tegola per il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Moise Kean è positivo al Covid-19 ed è in isolamento. Stop forzato per Moise Kean. Ma, stavolta, gli infortuni c’entrano poco. Il problema è lo stesso che affligge il mondo intero ed anche il calcio giocato. L’attaccante del Paris Saint-Germain è risultato positivo al tampone molecolare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Brutta tegola per il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Moise Kean èal-19 ed è in. Stop forzato per Moise Kean. Ma, stavolta, gli infortuni c’entrano poco. Il problema è lo stesso che affligge il mondo intero ed anche il calcio giocato. L’attaccante del Paris Saint-Germain è risultatoal tampone molecolare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

