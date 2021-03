Pil | Istat rialza stima quarto trim a -1 | 9%

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - L'rivede al rialzo (-1,9% rispetto al precedente -2,0%) ladel calo del Pil italiano nelestre del 2020. Il dato, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, resta invece a -6,6% nei confronti dello stesso periodo del 2019. Ilestre del 2020 - ricorda l'Istituto nei conti economiciestrali - ha avuto due giornate lavorative in meno delestre precedente e una giornata lavorativa in piu' rispetto alestre del 2019. Rispetto alestre precedente, osserva l', tra i principali aggregati della domanda interna si registra una diminuzione dell'1,6% dei consumi finali nazionali e un ...

Lo ha reso noto l'che ha diffuso i conti economici trimestrali. Il quarto trimestre del 2020 ... A trascinare la caduta del"è stata sia la domanda interna (incluse le scorte), sia quella ...In Italia, poi, l'diffonde ilfinale dell'ultimo trimestre 2020 ( - 2% su base trimestrale, - 6,6% su base annua). Negli Stati Uniti, l'agenzia Adp darà la stima dei nuovi occupati di ...Roma, 3 mar. (askanews) - Economia italiana in contrazione nel quarto trimestre del 2020 per effetto delle nuove misure adottate per il ...Istat ha rivisto al rialzo il dato congiunturale del Pil nel quarto trimestre 2020, a -1,9% dal -2% della lettura preliminare, confermando invece la flessione tendenziale del 6,6%. Secondo i dati di ...