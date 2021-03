Papa Francesco sulle tracce di Abramo cerca la pace con gli sciiti (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Riprende dal luogo da dove partì il vecchio Abramo, la terra dei Caldei, la peregrinazione di Francesco Papa del dialogo tra le religioni. Tornerà, Bergoglio, a salire la scaletta di un aereo dopo un anno di pausa imposta da una catastrofe di dimensioni bibliche, che ha imposto all'umanità nuovi orizzonti e nuovi fini. Meta del viaggio apostolico l'Iraq: culla di Ur da dove Dio trasse il Patriarca per condurlo verso la terra di Israele, promettendogli di benedire attraverso di lui tutti i popoli del mondo. Cuore del Medioriente e chiave dei suoi problemi, l'Iraq visto nell'ottica della Chiesa vuol dire: pace da ricostruire dopo lotte fratricide e assassini nel nome del fondamentalismo; ritorno da permettere a popoli perseguitati e violati; dialogo da lanciare con l'altra parte dell'Islam. Quel mondo sciita, ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Riprende dal luogo da dove partì il vecchio, la terra dei Caldei, la peregrinazione didel dialogo tra le religioni. Tornerà, Bergoglio, a salire la scaletta di un aereo dopo un anno di pausa imposta da una catastrofe di dimensioni bibliche, che ha imposto all'umanità nuovi orizzonti e nuovi fini. Meta del viaggio apostolico l'Iraq: culla di Ur da dove Dio trasse il Patriarca per condurlo verso la terra di Israele, promettendogli di benedire attraverso di lui tutti i popoli del mondo. Cuore del Medioriente e chiave dei suoi problemi, l'Iraq visto nell'ottica della Chiesa vuol dire:da ricostruire dopo lotte fratricide e assassini nel nome del fondamentalismo; ritorno da permettere a popoli perseguitati e violati; dialogo da lanciare con l'altra parte dell'Islam. Quel mondo sciita, ...

vaticannews_it : #2marzo A pochi giorni dalla partenza di #PapaFrancesco per l’#Iraq, dal 5 all’8 marzo, il direttore della Sala Sta… - Avvenire_Nei : Papa Francesco in Iraq nel segno di Abramo, che sperò contro ogni speranza - Corriere : Papa Francesco: «Verrà un nuovo Diluvio se non cambiamo strada sul clima e i ghiacciai» - LilianaOcmin : RT @Cisl_Lazio: ??#savethedate #4marzo ?10.30 Il Coordinamento Donne @Cisl_Lazio x la Giornata Intern. della Donna presenta L'immagine femm… - ParrocchiaF : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco in Iraq nel segno di Abramo, che sperò contro ogni speranza -