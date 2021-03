Nuovo Dpcm Draghi: sarà in vigore fino a Pasquetta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovo Dpcm Draghi: è stato firmato ieri dal Presidente del Consiglio. sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Nel frattempo la variante inglese si diffonde sempre di più in Italia e colpisce soprattutto i giovani. Nuovo Dpcm Draghi “Il Dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio pochi minuti fa ed è in vigore dal 6 di marzo al 6 di aprile”. Ha dichiarato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha continuato poi: “Il principio guida del Nuovo Dpcm, adottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. Per ricostruire il Paese, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021): è stato firmato ieri dal Presidente del Consiglio.indal 6 marzo al 6 aprile. Nel frattempo la variante inglese si diffonde sempre di più in Italia e colpisce soprattutto i giovani.“Ilè stato firmato dal presidente del Consiglio pochi minuti fa ed è indal 6 di marzo al 6 di aprile”. Ha dichiarato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha continuato poi: “Il principio guida del, adottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. Per ricostruire il Paese, per ...

