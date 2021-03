NFL – I prospetti del draft 2021 | #33 Jevon Holland

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Come molti altri giocatori militanti nella NCAA, anche lui ha deciso di rinunciare a scendere in campo durante la stagione 2020, per potersi concentrare suldi National Football League. Nonostante questo,presenta molte qualità, che potrebbero portarlo a essere il primo safety a entrare tra i professionisti. Sempre che la franchigia che lo sceglierà non decida di schierarlo in un’altra posizione della secondaria, vista la sua incredibile versatilità. Chi è? Già durante gli anni del liceo,dimostra di essere un giocatore molto versatile. Nella squadra della Bishop O’Dowd High School di Oakland, gioca sia nella secondaria difensiva, sia in posizione di wide receiver. Valutato come un atleta a 4 ...

Valutato come un atleta a 4 stelle da ESPN e 144° miglior prospetto della nazione, Holland non ci mette molto ad attirare l'attenzione dei college. Per lui arrivano offerte dalla UCLA e dalla ...
Jaelan Phillips fisicamente sembra già un giocatore pronto per la NFL: è "lungo" ma ha un'ottima struttura fisica e abilità atletiche non indifferenti.