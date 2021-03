MPS | Giani | “Occorre ricapitalizzazione da parte dello Stato”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente della Toscana, Eugenio, si dice contrario a qualsiasi operazione che porti Banca Monte dei Paschi di Siena a fondersi con un altro istituto e spinge per unada. Lo ha detto intervenendo in Consiglio regionale con una relazione su MPS in cui si è detto “estremamente perplesso per l’operazione che potrebbe portare a fusione per incorporazione”. “Abbiamo visto come soci privati vivrebbero alla stregua di una boccone amaro e quindi con estrema riottosità l’integrazione di MPS in un colosso bancario oggi orientato da soci diffusi prevalentemente internazionali. E loro stessi hanno espresso riottosità”, ha detto. “Si parla di 6 miliardi che lometterebbe a disposizione del potenziale ...