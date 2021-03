Motomondiale: Rossi, 'con Morbidelli fuori amici ma rivali in pista' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - "Siamo una lineup strepitosa, è molto bello essere compagni. Non ce l'aspettavamo. E' una cosa da gestire bene, dovremo essere rivali perché il compagno è il tuo primo rivale, ma rimanere anche amici come lo siamo adesso. Non è facile. Bisogna avere grande rispetto reciproco. Noi ci sfidiamo da sempre con ogni tipo di moto, è sempre una sfida con Franco. Sarà bello anche farlo in pista, spero saremo veloci tutti e due". Valentino Rossi si esprime così sulla rivalità con il suo nuovo compagno di squadra alla Yamaha Petronas Franco Morbidelli, suo amico da diversi anni. "Io sono una preda pregiata per molti, è sempre bello stare davanti a Valentino Rossi, per la mia carriera e la mia storia - aggiunge il 'dottore' a Sky Sport -. Anche io ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - "Siamo una lineup strepitosa, è molto bello essere compagni. Non ce l'aspettavamo. E' una cosa da gestire bene, dovremo essereperché il compagno è il tuo primo rivale, ma rimanere anchecome lo siamo adesso. Non è facile. Bisogna avere grande rispetto reciproco. Noi ci sfidiamo da sempre con ogni tipo di moto, è sempre una sfida con Franco. Sarà bello anche farlo in, spero saremo veloci tutti e due". Valentinosi esprime così sullatà con il suo nuovo compagno di squadra alla Yamaha Petronas Franco, suo amico da diversi anni. "Io sono una preda pregiata per molti, è sempre bello stare davanti a Valentino, per la mia carriera e la mia storia - aggiunge il 'dottore' a Sky Sport -. Anche io ...

