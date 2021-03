"Molto meglio degli uomini". Sanremo, "sessismo" della sacerdotessa dal giusto: Selvaggia può dire che i maschietti fanno pietà (Di mercoledì 3 marzo 2021) La sacerdotessa del giusto, alias Selvaggia Lucarelli, da assidua frequentatrice del mondo dello spettacolo quale è, non ha ovviamente risparmiato il suo acume durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Un diluvio di tweet, di cinguettii dall'impareggiabile successo, quello che i fan consegnano a Selvaggia-la-giusta ogni volta che proferisce frasettina sul social. Beata lei, insomma. Evviva. E poiché sacerdotessa del giusto, Selvaggia ha emesso sentenze, battute, sparate, plausi e bocciature. Non gradisce granché la gag Amadeus-Zlatan Ibrahimovic: "Sul vocabolario, alla parola cringe da oggi ci sarà una foto della gag Amadeus-Ibrahimovic", performance insomma bollata come imbarazzante. Epperò sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladel, aliasLucarelli, da assidua frequentatrice del mondo dello spettacolo quale è, non ha ovviamente risparmiato il suo acume durante la prima serata del Festival di2021. Un diluvio di tweet, di cinguettii dall'impareggiabile successo, quello che i fan consegnano a-la-giusta ogni volta che proferisce frasettina sul social. Beata lei, insomma. Evviva. E poichédelha emesso sentenze, battute, sparate, plausi e bocciature. Non gradisce granché la gag Amadeus-Zlatan Ibrahimovic: "Sul vocabolario, alla parola cringe da oggi ci sarà una fotogag Amadeus-Ibrahimovic", performance insomma bollata come imbarazzante. Epperò sembra ...

