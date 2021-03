Milan-Udinese 1-1, le pagelle di CalcioWeb: papera di Donnarumma e follia di Larsen [FOTO] (Di mercoledì 3 marzo 2021) Altro passo indietro del Milan nella gara del turno infrasettimanale per la 25esima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese, partita attenta per la compagine di Gotti. L’involuzione della squadra di Stefano Pioli è evidente e l’obiettivo primario potrebbe diventare quello di posizionarsi in classifica nelle prime quattro. La prestazione di oggi dei rossoneri è stata veramente brutta, l’assenza di Ibrahimovic è stata molto pesante. Nella ripresa errore pesantissimo di Donnarumma, il portiere sbaglia e non riesce a respingere un colpo di testa di Becao che sembra innocuo. Nel finale follia di Larsen che procura di rigore per un fallo di mano, Kessie non sbaglia. Finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Altro passo indietro delnella gara del turno infrasettimanale per la 25esima giornata del campionato di Serie A contro l’, partita attenta per la compagine di Gotti. L’involuzione della squadra di Stefano Pioli è evidente e l’obiettivo primario potrebbe diventare quello di posizionarsi in classifica nelle prime quattro. La prestazione di oggi dei rossoneri è stata veramente brutta, l’assenza di Ibrahimovic è stata molto pesante. Nella ripresa errore pesantissimo di, il portiere sbaglia e non riesce a respingere un colpo di testa di Becao che sembra innocuo. Nel finalediche procura di rigore per un fallo di mano, Kessie non sbaglia. Finisce 1-1. In alto laGALLERY con tutte le ...

