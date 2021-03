LIVE Sci alpino, Prova Discesa Saalbach in DIRETTA: Mayer al comando, Paris 2° ad un solo centesimo (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35: L’austriaco Daniel Danklmaier è terzo a pari merito con il francese Bailet a 28 cenntesimi da Matthias Mayer. 10.33: Quattordicesimo Matteo Marsaglia a 1.40 dalla vetta. 10.30: Sono scesi i primi venti. In testa c’è l’austriaco Matthias Mayer, che precede di un solo centesimo Dominik Paris. Terza posizione per il francese Bailet a 28 centesimi. Fuori dalla Top-10 Christof Innerhofer (+1.15). 10.27: Ritardo molto elevato dello svizzero Beat Feuz. L’elvetico è solamente sedicesimo ad oltre due secondi da Mayer (+2.09). 10.26: Il francese Matthieu Bailet si inserisce in terza posizione con 28 centesimi di ritardo da Mayer. 10.23: Settimo posto per il francese Johan Clarey, staccato di 1.09 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35: L’austriaco Daniel Danklmaier è terzo a pari merito con il francese Bailet a 28 cenntesimi da Matthias. 10.33: Quattordicesimo Matteo Marsaglia a 1.40 dalla vetta. 10.30: Sono scesi i primi venti. In testa c’è l’austriaco Matthias, che precede di unDominik. Terza posizione per il francese Bailet a 28 centesimi. Fuori dalla Top-10 Christof Innerhofer (+1.15). 10.27: Ritardo molto elevato dello svizzero Beat Feuz. L’elvetico è solamente sedicesimo ad oltre due secondi da(+2.09). 10.26: Il francese Matthieu Bailet si inserisce in terza posizione con 28 centesimi di ritardo da. 10.23: Settimo posto per il francese Johan Clarey, staccato di 1.09 ...

zazoomblog : LIVE Salto con gli sci femminile Mondiali in DIRETTA: si assegna il titolo dal trampolino grande - #Salto… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 15 km Mondiali in DIRETTA: Bolshunov sfida i norvegesi - #fondo #Mondiali #DIRETTA: #Bolshunov - OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Oberstdorf va in scena la 10 km femminile. Una favorita, Therese Johaug, e le italiane in cerca di… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug favorita per l’oro Comarella per la top20 - #fondo… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra dello sc… -