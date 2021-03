L’Anfp scrive a De Luca | “Vaccinare gli operatori di sicurezza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGlidelladebbono poter accedere alla vaccinazione quanto prima “riconoscendo così il loro ruolo di tutori dell’ordine e dellapubblica”. Lo– in una lettera al presidente della Giunta regionale Vincenzo De– il segretario della ANFP (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), Pietro Paolo Auriemma. “Le forze dell’ Ordine .- rileva il segretario dell’ ANFP – secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute dell’ 8 febbraio scorso possono essere vaccinate senza un odine di priorità predefinito tra loro ed in contemporanea alle categorie più a rischio (sanitari e sociosanitari, personale e ospiti delle RSA, anziani over 80)” A De, l’ ANFP chiede quindi di “dare il massimo impulso ...