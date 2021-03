Isola dei Famosi, Daniela Martani fa cinque vaccini e un tampone per partecipare (Di mercoledì 3 marzo 2021) Polemiche per la partecipazione dell’ex hostess Alitalia all’Isola 15 Da quando è stata resa nota la partecipazione di Daniela Martani alla 15esima edizione dell’Isola dei Famosi sul web si è sollevato un polverone di polemiche. Ricordiamo che il reaality show che da quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi partirà da lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5. L’ex hostess di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello, infatti, da sempre si dichiara una vegana convinta ma ultimamente ha fatto parlare di sé. Ovviamente in modo negativo, per delle dichiarazioni sulle linee dei ‘no-vax’ e ‘no-mask’. Tuttavia, la 47enne per recarsi in Honduras si sottoporrà a ben cinque vaccini differenti. Ma anche ad un tampone molecolare. Ma andiamo a vedere ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 marzo 2021) Polemiche per la partecipazione dell’ex hostess Alitalia all’15 Da quando è stata resa nota la partecipazione dialla 15esima edizione dell’deisul web si è sollevato un polverone di polemiche. Ricordiamo che il reaality show che da quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi partirà da lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5. L’ex hostess di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello, infatti, da sempre si dichiara una vegana convinta ma ultimamente ha fatto parlare di sé. Ovviamente in modo negativo, per delle dichiarazioni sulle linee dei ‘no-vax’ e ‘no-mask’. Tuttavia, la 47enne per recarsi in Honduras si sottoporrà a bendifferenti. Ma anche ad unmolecolare. Ma andiamo a vedere ...

