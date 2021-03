Irama a Sanremo 2021 con «La genesi del tuo colore» – Testo (Di giovedì 4 marzo 2021) Irama Dopo il debutto assoluto tra le Nuove Proposte, nel 2016, e il ritorno – tra i Big – nel 2019, Irama centra la terza partecipazione al Festival di Sanremo. Il cantante sarà in gara (grazie ad una modifica last minute al regolamento) con il brano “La genesi del tuo colore“, un pezzo dalle sonorità moderne che si candida a diventare un tormentone. Irama a Sanremo 2021: chi è Filippo Maria Fanti, in arte Irama, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo – per la sua prima volta – nella categoria Nuove Proposte con il brano “Cosa Resterà”, classificandosi settimo. Nell’estate del 2016 vince la sezione Giovani del “Summer Festival”. Nel 2017 conquista un posto nella scuola di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021)Dopo il debutto assoluto tra le Nuove Proposte, nel 2016, e il ritorno – tra i Big – nel 2019,centra la terza partecipazione al Festival di. Il cantante sarà in gara (grazie ad una modifica last minute al regolamento) con il brano “Ladel tuo“, un pezzo dalle sonorità moderne che si candida a diventare un tormentone.: chi è Filippo Maria Fanti, in arte, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. Nel 2016 partecipa al Festival di– per la sua prima volta – nella categoria Nuove Proposte con il brano “Cosa Resterà”, classificandosi settimo. Nell’estate del 2016 vince la sezione Giovani del “Summer Festival”. Nel 2017 conquista un posto nella scuola di ...

