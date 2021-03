Il partito di Orban lascia il Ppe al Parlamento Ue

ladyonorato : Parlamento Ue, il leader ungherese Orban annuncia il ritiro del suo partito dal Ppe - brandobenifei : Il partito di #Orban, #Fidesz, abbandona il #PPE prima di essere espulso: un atto di chiarezza che divide gli estre… - repubblica : ?? Ue, il premier ungherese Orban ha annunciato il ritiro del suo partito dal gruppo Ppe al Parlamento europeo - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Il partito Fidesz di Viktor Orban abbandona il Ppe al Parlamento europeo: l’annuncio su Facebook - Annaelegalita : RT @ladyonorato: Parlamento Ue, il leader ungherese Orban annuncia il ritiro del suo partito dal Ppe -

Ultime Notizie dalla rete : partito Orban

La notizia di queste ore è l'uscita didal Ppe. Una scelta che apre spazi di manovra alla lega di Matteo Salvini o viceversa? E' la dimostrazione che un grandeeuropeista come il Ppe ...AgenPress - Il leader ungherese Viktorha annunciato il ritiro degli eurodeputati del suoFidesz dal Ppe. Lo ha annunciato su Facebook. L'annuncio giunge in concomitanza del voto sulla revisione dello statuto dei popolari ...I dodici europarlamentari di Orban lasciano il Partito popolare europeo. Il divorzio si è consumato questa mattina, dopo che il gruppo ha ...L'Austria ha annunciato la volontà di sganciarsi dall'Unione Europea per il piano vaccini. A rivelarlo è stato il cancelliere Sebastian Kurz pronto a fare affari con Israele insieme alla Danimarca.