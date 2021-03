Highlights e gol Genoa-Sampdoria 1-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli Highlights e i gol di Genoa-Sampdoria 1-1, il derby della Lanterna valevole per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021. A Marassi il Grifone passa in vantaggio ad inizio ripresa con Zappacosta e sembra controllare la partita, ma all’improvviso la Samp pareggia i conti con il colpo di testa di Tonelli direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Candreva. PAGELLE E TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Glie i gol di1-1, il derby della Lanterna valevole per la venticinquesima giornata della. A Marassi il Grifone passa in vantaggio ad inizio ripresa con Zappacosta e sembra controllare la partita, ma all’improvviso la Samp pareggia i conti con il colpo di testa di Tonelli direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Candreva. PAGELLE E TABELLINO SportFace.

sportface2016 : VIDEO - #GenoaSamp Gli highlights del Derby della Lanterna - morenoAlmare : Viati gli Highlights di Sassuolo-Napoli e a parte il godimento gol annullati come quello a Insigne hanno rotto le p… - sportli26181512 : Brest-Digione 3-1: Il Brest porta a casa tre punti importanti grazie al successo contro il Digione nel match valevo… - sportli26181512 : Hamilton Academical-St. Johnstone 1-1: Al gol di Callachan ha risposto Melamed. Sono stati loro i protagonisti del… - sportli26181512 : Lione-Rennes 1-0: Vittoria con il minimo scarto per l'Olympique Lione, che è riuscita a battere il Rennes per 1-0 n… -