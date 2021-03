Grecia | forti scosse di terremoto a nord di Atene | magnitudo 6 2 della scala Richter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Una scossa didi6.2è stata avvertita nella tarda mattinata in, adi. Intorno alle 12:15 ora locale (le 11.15 italiane) vicino a Tirnavos, a 17 chilometri a ovest di Larissa, e a 125 chilometri da Salonicco sono state registrate due: la più debole di grado 5,9 e la più potente di 6,2. Secondo l’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc) l’epicentro è stato registrato a una profondità di dieci chilometri. Una terza scossa di4.6 è stata registrata a Elassona, nella zona di Tessalonica. Secondo il giornale locale Kathimerini il sisma non avrebbe causato vittime o feriti. Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.3 ...