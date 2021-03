Disastro Maksimovic | pareggio di Zielinski | rigore di Berardi | Sassuolo-Napoli 2-1 all’intervallo

(Di mercoledì 3 marzo 2021)vannosul 2-1 per gli emiliani.in vantaggio grazie a una scellerata deviazione dial 34’ su punizione calciata dadalla destra, lo stesso difensore centrale protagonista in negativo anche in avvio con un paio di disimpegni sbagliati. Ilazzurro al 38’ con un bellissimo sinistro diservito da Demme. Al 44’ fallo di Hysaj su Caputo,trasformato un minuto dopo dacon una conclusione centrale. Al 21’ prodezza di Insigne, ma gol annullato dal Var per fuorigioco. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GioGioFNS : @en_sscnapoli Che disastro #Maksimovic e #Hysaj fuori ruolo... inconcepibile. - topolotto2 : @angianna78 @NdoV97 In questa carrellata il disastro mentale sta nel pensare che maksimovic e rui meritino di gioc… -

La sua partita dura un tempo, quello 'utile' per affondare neldella difesa del Napoli. Nemmeno con la linea a tre riesce a dare un contributo. Sul gol marca il suo uomo, ma non ...... dimenticato per mesi, di rimediare alle falle difensive del Napoli " 5. Che alla fine ... Marittiello è un buon giocatore con vari difetti ma in questoprovocato da Gattuso con la ...5 MAKSIMOVIC. La sua partita dura un tempo, quello «utile» per affondare nel disastro della difesa del Napoli. Generosa la marcatura del kosovaro che si fa beffare sul gol e… Leggi ...Meret 5,5 - Tre gol da distanza ravvicinata, un altro imparabile nel sette. Non ha colpe in questa debacle. Di Lorenzo 5 - Quando crossa, colpisce sempre.