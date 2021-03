Diawara nel finale e la Roma espugna Firenze 2-1 (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – Un solo punto nelle ultime due partite per la Roma, che va a trovare la Fiorentina in un turno infrasettimanale di fondamentale importanza per Fonseca. Persa la zona Champions i giallorossi devono ripartire e sperare in un passo di chi sta davanti, soprattutto in vista degli scontri diretti in programma il prossimo weekend. Primo tempo scialbo I primi quarantacinque minuti di gioco risultano essere piuttosto soporiferi, con poche occasioni sia da una parte che dall’altra e ritmi di gioco piuttosto blandi. Tra i viola ci provano Vlahovic e Ribery con un paio di conclusioni velleitarie, mentre per i capitolini vanno al tiro Mkhitaryan e Diawara, ma le loro conclusioni non trovano lo specchio. Spinazzola porta avanti la Roma Pronti via nel secondo tempo e i giallorossi sbloccano il risultato con un’azione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021)– Un solo punto nelle ultime due partite per la, che va a trovare la Fiorentina in un turno infrasettimanale di fondamentale importanza per Fonseca. Persa la zona Champions i giallorossi devono ripartire e sperare in un passo di chi sta davanti, soprattutto in vista degli scontri diretti in programma il prossimo weekend. Primo tempo scialbo I primi quarantacinque minuti di gioco risultano essere piuttosto soporiferi, con poche occasioni sia da una parte che dall’altra e ritmi di gioco piuttosto blandi. Tra i viola ci provano Vlahovic e Ribery con un paio di conclusioni velleitarie, mentre per i capitolini vanno al tiro Mkhitaryan e, ma le loro conclusioni non trovano lo specchio. Spinazzola porta avanti laPronti via nel secondo tempo e i giallorossi sbloccano il risultato con un’azione ...

ilfaroonline : Guizzo di Diawara nel finale: Fiorentina k.o. - sololaromait : ?? #Fonseca nel post partita: “È stata una partita difficile, ma penso che abbiamo vinto bene, specie per quanto si… - PagineRomaniste : #Fonseca: 'Nel primo tempo abbiamo sempre cercato la profondità e la possibilità di cambiare gioco. Abbiamo miglior… - sololaromait : ?? #Diawara nel post partita: “Avere continuità è sempre importante. Ho avuto qualche infortunio, Covid, ma ora sto… - repubblica : Fiorentina-Roma 1-2, Diawara tiene i giallorossi in corsa per la Champions: Un gol nel finale del guineano consente… -