Covid, multato docente che non portava la mascherina in classe (Di mercoledì 3 marzo 2021) multato Mauro Mortara, professore del liceo di Scienze applicate Fermi di Mantova. L’uomo da mesi portava avanti regolarmente le sue lezioni senza mai indossare la mascherina, e in alcune occasioni si era anche vantato di non averla con se o di essere passato inerme ai controlli nelle grandi città. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021)Mauro Mortara, professore del liceo di Scienze applicate Fermi di Mantova. L’uomo da mesiavanti regolarmente le sue lezioni senza mai indossare la, e in alcune occasioni si era anche vantato di non averla con se o di essere passato inerme ai controlli nelle grandi città. L'articolo .

