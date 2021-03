Capisco l’addio di Muroni per i verdi, a Leu manca un progetto. Il bilancio di Fassina (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il salto di qualità che è mancato a Liberi e Uguali. Rossella Muroni ha lasciato il gruppo per confluire nel Misto e rifondare i ‘verdi’ che mancano “da tredici anni” in Parlamento. L’ex presidente di Legambiente, in un’intervista su Repubblica, dice a chiare lettere che, pur essendo riuscita ad aggiudicarsi 18 seggi, “non ha mai raggiunto la forma del partito”. Stefano Fassina, deputato di Leu, ammette che per il gruppo parlamentare sia “una fase di grande discussione”. “Faccio i miei auguri alla collega Muroni – aggiunge il deputato – anche se mi spiace abbia lasciato Leu”. Ma, ammette, “ne comprendo le ragioni: in questi anni chi ha dato vita al gruppo di Liberi e Uguali non è stato poi in grado di costruire qualcosa che andasse oltre un gruppo parlamentare. Insomma non è stato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il salto di qualità che èto a Liberi e Uguali. Rossellaha lasciato il gruppo per confluire nel Misto e rifondare i ‘’ cheno “da tredici anni” in Parlamento. L’ex presidente di Legambiente, in un’intervista su Repubblica, dice a chiare lettere che, pur essendo riuscita ad aggiudicarsi 18 seggi, “non ha mai raggiunto la forma del partito”. Stefano, deputato di Leu, ammette che per il gruppo parlamentare sia “una fase di grande discussione”. “Faccio i miei auguri alla collega– aggiunge il deputato – anche se mi spiace abbia lasciato Leu”. Ma, ammette, “ne comprendo le ragioni: in questi anni chi ha dato vita al gruppo di Liberi e Uguali non è stato poi in grado di costruire qualcosa che andasse oltre un gruppo parlamentare. Insomma non è stato ...

