ATP Rotterdam 2021, i risultati del 3 marzo. Ai quarti Nishikori, Rublev e Khachanov. Eliminato Lorenzo Sonego (Di giovedì 4 marzo 2021) Sul cemento indoor neerlandese, oggi è terminato il primo turno e sono scattati gli ottavi del torneo ATP Rotterdam 2021 di tennis, di categoria 500, che si completeranno domani. Non ci sono più italiani in tabellone, in quanto Lorenzo Sonego è stato Eliminato dallo statunitense Tommy Paul, che si è imposto per 6-4 7-6. risultati a sorpresa negli altri incontri del primo turno, con il serbo Dusan Lajovic che elimina il russo Daniil Medvedev con lo score 7-6 6-4, mentre il kazako Alexander Bublik batte il tedesco Alexander Zverev per 7-5 6-3. Il derby iberico premia Alejandro Davidovich Fokina, che batte il connazionale Roberto Bautista Agut per 6-2 7-6, infine il belga David Goffin supera il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 6-0. Nei match degli ottavi il russo Andrey ...

