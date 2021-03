Zero arriva su Netflix: la nuova serie originale made in Italy (Di martedì 2 marzo 2021) In questi giorni in cui spettacolo corrisponde a Sanremo, c’è spazio anche per altro! Oggi vi parliamo di Zero: la nuova serie Netflix tutta italiana che sta per arrivare in piattaforma. Zero debutterà ad arprile in piattaforma: la serie originale italiana Netflix in 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, sarà disponibile su Netflix dal 21 aprile 2021- Un timido ragazzo da sempre abituato a sentirsi invisibile. Uno straordinario superpotere che prende il sopravvento quando incontra un gruppo di amici intenti a salvare il proprio quartiere. Farcela soltanto insieme. L’amore, il desiderio di inseguire i propri sogni, la potenza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) In questi giorni in cui spettacolo corrisponde a Sanremo, c’è spazio anche per altro! Oggi vi parliamo di: latutta italiana che sta perre in piattaforma.debutterà ad arprile in piattaforma: laitalianain 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, sarà disponibile sudal 21 aprile 2021- Un timido ragazzo da sempre abituato a sentirsi invisibile. Uno straordinario superpotere che prende il sopravvento quando incontra un gruppo di amici intenti a salvare il proprio quartiere. Farcela soltanto insieme. L’amore, il desiderio di inseguire i propri sogni, la potenza ...

Alessandro_Amad : RT @Dham90CPI: Dunque per andare in vacanza ci vorra' una specie di 'passaporto vaccinale'.... Invece per chi arriva con i barconi dal nor… - Chiedonoperme : RT @Dham90CPI: Dunque per andare in vacanza ci vorra' una specie di 'passaporto vaccinale'.... Invece per chi arriva con i barconi dal nor… - Lovenatyys : RT @Dham90CPI: Dunque per andare in vacanza ci vorra' una specie di 'passaporto vaccinale'.... Invece per chi arriva con i barconi dal nor… - Dham90CPI : Dunque per andare in vacanza ci vorra' una specie di 'passaporto vaccinale'.... Invece per chi arriva con i barcon… - riccardo_chiodi : @alexfrosio l’unico che accettava a zero euro. Tanto ci vuole un miracolo, lui sicuramente arriva gasatissimo. Cont… -