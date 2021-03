Vaccino Covid, in Lombardia per docenti e ATA al via le adesioni dal 3 marzo. Indicazioni Regione e Usr (Di martedì 2 marzo 2021) Al via le vaccinazioni per il personale scolastico della Lombardia. Ad annunciarlo in una nota i sindacati lombardi, al termine di un incontro con la Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Al via le vaccinazioni per il personale scolastico della. Ad annunciarlo in una nota i sindacati lombardi, al termine di un incontro con la. L'articolo .

VittorioSgarbi : Vaccino Sputnik: dalla Russia di Putin una lezione a tutta l’Europa e soprattutto ai suoi governanti. Diffidenza e… - Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - SkyTG24 : Uk, ricoveri giù dell’80% negli over 80 con una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer - manu_etoile : RT @fghiosso: #ue #COVID19 altro fallimento #ue e di #ursula. Vaccino covid, Austria e Danimarca puntano a Israele: 'Non più solo Ue' http… - Gustavobequer : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 02/03/2021 ore 18:13 Le dosi somministrate sono più di 4.5 milioni #… -