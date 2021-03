Traffico Roma del 02-03-2021 ore 17:30 (Di martedì 2 marzo 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buon pomeriggio per Traffico intenso incolonnamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia e Flaminia e successivamente a partire dalla Bufalotta uscita La Rustica in carreggiata esterna cosa tratti dal bivio con la Roma Fiumicino all’uscita a Romanina in tangenziale code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria anche per un incidente all’altezza di Tor di Quinto altri goody tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio con la Roma L’Aquila qualche problema in via Leone XIII per un incidente avvenuto all’altezza di via Vitellia Ci sono code verso Piazza Pio XI al centro difficoltà sul lungotevere abbiamo code dall’isola Tiberina fino a Ponte Sisto la causa un incidente avvenuto all’altezza di via dei Pettinari ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio perintenso incolonnamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia e Flaminia e successivamente a partire dalla Bufalotta uscita La Rustica in carreggiata esterna cosa tratti dal bivio con laFiumicino all’uscita anina in tangenziale code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria anche per un incidente all’altezza di Tor di Quinto altri goody tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio con laL’Aquila qualche problema in via Leone XIII per un incidente avvenuto all’altezza di via Vitellia Ci sono code verso Piazza Pio XI al centro difficoltà sul lungotevere abbiamo code dall’isola Tiberina fino a Ponte Sisto la causa un incidente avvenuto all’altezza di via dei Pettinari ...

repubblica : Coronavirus, inchiesta mascherine: un arresto e misure interdittive per Mario Benotti e altri tre: L'accusa è quell… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Tangenziale Est code tra Batteria Nomentana e svincolo A24 Roma-L'Aquila >San Giovanni… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-03-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - InfoAtac : #info #atac ???? riprese cinematografiche ?? 3 marzo ? Dalle ore 00.45 alle ore 5.15 ?chiuso al traffico veicola… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via della Pisana code tra Via dei Bentivoglio e Via dei Damasceni > Via di Brava #luceverde… -