Terza ondata Covid in Italia? Il fisico Parisi: «Inizio a temere la quarta» (Di martedì 2 marzo 2021) Terza ondata Covid in atto in Italia ? Forse, ma c'è il timore di un quarta. Addirittura per il prossimo inverno. Sono parole significative e riportate dal Corriere della Sera del 2 marzo 2021 nell'ambito di un'intervista rilasciata da Giorgio Parisi. Quest'ultimo viene considerato uno dei fisici con la maggiore autorevolezza a livello mondiale, nonché presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ed è difficile digerire l'idea che persino tra un anno si debba fare ancora i conti con restrizioni, necessità di vaccinarsi e l'idea che il coronavirus possa ancora condizionare la vita. A maggior ragione nel 2022 quando, di fatto, saranno passati due anni dall'Inizio della pandemia. Tuttavia, è sufficiente approfondire l'eventualità sostenuta dallo scienziato per ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021)in atto in? Forse, ma c'è il timore di un. Addirittura per il prossimo inverno. Sono parole significative e riportate dal Corriere della Sera del 2 marzo 2021 nell'ambito di un'intervista rilasciata da Giorgio. Quest'ultimo viene considerato uno dei fisici con la maggiore autorevolezza a livello mondiale, nonché presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ed è difficile digerire l'idea che persino tra un anno si debba fare ancora i conti con restrizioni, necessità di vaccinarsi e l'idea che il coronavirus possa ancora condizionare la vita. A maggior ragione nel 2022 quando, di fatto, saranno passati due anni dall'della pandemia. Tuttavia, è sufficiente approfondire l'eventualità sostenuta dallo scienziato per ...

Corriere : Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - repubblica : ?? Coronavirus, “numeri da terza ondata”. Variante inglese al 50% e Bologna domani chiude - robizaf : @veneziatoday Perché fate questi titoli sottostimati? In realtà è una SITUAZIONE DI GRAVE ALLARME #COVID_19 TERZA ONDATA! - massimopzeta : Dice che la terza ondata del virus la daranno su netflix mha!! #COVID19 -