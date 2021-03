Studio scientifico svela: se sei di destra avrai vita dura all’università e forse non sarai assunto (Di martedì 2 marzo 2021) Ripensando a quanto accaduto nei giorni scorsi a Giorgia Meloni, con quel simposio di accademici dell’Università di Siena che si divertiva a insultarla sul web in un clima da caserma degno di un film con Bombolo e Montagnani, si può arrivare anche a una conclusione ulteriore rispetto alla semplice mancanza di rispetto della cosiddetta intelligentia di sinistra: se sei di destra, in Italia, ma anche all’estero, il pregiudizio culturale è spesso automatico, emarginante, becero e razzista, per molti aspetti. La destra emarginata dagli intellettuali di sinistra L’insulto o l’ironia da sinistra scattano al primo accenno di simpatia politica manifestata nei confronti del politicamente “scorretto”. E spesso quella simpatia o quell’anticonformismo politico finisce per penalizzare chi è di destra, o semplicemente non è di sinistra. La conferma ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Ripensando a quanto accaduto nei giorni scorsi a Giorgia Meloni, con quel simposio di accademici dell’Università di Siena che si divertiva a insultarla sul web in un clima da caserma degno di un film con Bombolo e Montagnani, si può arrivare anche a una conclusione ulteriore rispetto alla semplice mancanza di rispetto della cosiddetta intelligentia di sinistra: se sei di, in Italia, ma anche all’estero, il pregiudizio culturale è spesso automatico, emarginante, becero e razzista, per molti aspetti. Laemarginata dagli intellettuali di sinistra L’insulto o l’ironia da sinistra scattano al primo accenno di simpatia politica manifestata nei confronti del politicamente “scorretto”. E spesso quella simpatia o quell’anticonformismo politico finisce per penalizzare chi è di, o semplicemente non è di sinistra. La conferma ...

