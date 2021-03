Stefano Accorsi compie 50 anni | nel suo futuro forse la regia

(Di martedì 2 marzo 2021)oggi50. Una carriera ricca di successi e interpretazioni eccezionali e nel suolavorativo pensa alla, uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano oggi50. In occasione di questo traguardo ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato un po’ di sé e della sua infanzia, ha ripercorso il suo esordio nel mondo del cinema e ha parlato del suolavorativo. Da piccolo, raccontaa Chiara Maffioletti, era un bambino tranquillo e studioso. La madre desiderava per lui gli studi universitari, ma la passione per la recitazione ha preso il sopravvento. Arriva così il ...

Viene quindi scelta nel 2016 per vestire i panni da protagonista del film Veloce come il vento, al fianco di. Un vero e proprio trampolino di lancio, che le ha permesso di dare il ...Lanciata da Matteo Rovere in Veloce come il vento nel ruolo della pilota Giulia, sorella di(che ha appena compiuto 50 anni: ), ha recitato nella serie Tutto può succedere , in Una ...Stefano Accorsi oggi compie 50 anni. Una carriera ricca di successi e interpretazioni eccezionali e nel suo futuro lavorativo pensa alla regia ...Stefano Accorsi compie 50 anni ed in occasione del suo compleanno Ferzan Ozpetek ha condiviso sui social un dolcissimo messaggio d'auguri.