Serie A | Juventus-Spezia streaming | dove vedere la gara in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 2 marzo 2021)– Mettersi alle spalle il pareggio contro il Verona e tornare alla vittoria, unico modo per tenere vive le speranze di scudetto, obiettivo a cui Andrea Pirlo continua a credere. Questo è lo spirito con cui laattende lo, in arrivo allo Stadium per la 25esima giornata diA. L'articolo