Sanremo | Salvini | “Mi aspetto un duetto tra Mihajlovic e Ibrahimovic”

"Confesso che di solito non guardo molto il Festival di Sanremo, ma ieri ho mandato un messaggio all'amico Sinisa Mihajlovic perchè mi aspetto un duetto con Ibrahimovic, quindi quest'anno lo guarderò un po' di più". Queste le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 in merito alla prima serata del Festival di Sanremo che andrà in onda stasera alle ore 21 su Rai Uno. SportFace.

