Sanremo, Fedez scoppia in lacrime. Il retroscena: “Stava per svenire” – VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’esibizione di Fedez e Francesca Michielin era molto attesa a Sanremo 2021 e è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico. Il noto rapper è stato protagonista di un episodio che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’esibizione die Francesca Michielin era molto attesa a2021 e è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico. Il noto rapper è stato protagonista di un episodio che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

francescacheeks : Teatro vuoto, cuore pieno, in piedi con un nodo alla gola: Sanremo, sei sempre una figata! Da stasera Chiamami per… - RadioItalia : Ecco la video intervista a @Fedez e @francescacheeks condotta da @mauromarino e @ManolaMoslehi ! Guardala qui!… - RaiRadio2 : «Senza pubblico sembrava una grande prova generale. » @francescacheeks e @Fedez nel backstage di #RaiRadio2 dopo l… - _FedericaCarta : @francescacheeks @Fedez @SanremoRai I Federica carta e shade di Sanremo 2021 ahahahaha @FedericaPaper @thetrueshade - astolfae : RT @francescacheeks: Teatro vuoto, cuore pieno, in piedi con un nodo alla gola: Sanremo, sei sempre una figata! Da stasera Chiamami per nom… -