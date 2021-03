Sanremo 2021: il chi e chi del make-up e capelli delle star all’Ariston (Di martedì 2 marzo 2021) I più attesi e scenografici sul palco dell’Ariston, al loro debutto, sono i Måneskin che per la 71ma edizione di Sanremo sono in gara nella categoria campioni, con il brano Zitti e Buoni. Dopo l’album di debutto Il ballo della vita, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena pubblicherà il 19 marzo Teatro d’ira – Vol.I. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) I più attesi e scenografici sul palco dell’Ariston, al loro debutto, sono i Måneskin che per la 71ma edizione di Sanremo sono in gara nella categoria campioni, con il brano Zitti e Buoni. Dopo l’album di debutto Il ballo della vita, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena pubblicherà il 19 marzo Teatro d’ira – Vol.I.

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - CorriereUmbria : Coma_Cose, Fiamme negli occhi: i due facevano i commessi in un negozio di borse | Video #sanremo2021 #festival… - riotta : RT @Zeta_Luiss: @folcast_ è nato a Spinaceto nella via attraversata da Nanni Moretti in Caro diario. «L’assenza di pubblico peserà, ma la p… -