Sanremo 1961, quando Andreotti permise a Celentano di cantare: le polemiche e l'interrogazione parlamentare (Di martedì 2 marzo 2021) Uno dei Festival più chiacchierati di sempre. Protagonista di quella divenne una polemica nazionale, che arrivò sino in Parlamento, un giovane Adriano Celentano. L'esibizione di Adriano Celentano Uno dei Festival più discussi, e forse per questo famosi. Stiamo parlando dell'undicesima edizione della kermesse. Ad accendere una discussione profonda nell'opinione pubblica – in Italia non si parlò d'altro – fu un giovane debuttante all'Ariston. Parliamo di Adriano Celentano , allora 23enne. Il Molleggiato era già abbastanza famoso: aveva avuto un grande successo con Il tuo bacio è come un rock ed era apparso in un breve cameo in L Dolce Vita di Fellini. Al Festival Celentano e Little Tony portarono 24 mila baci ma, il regolamento dell'epoca, prevedeva che ognuno dei cantanti si esibisse da solo.

