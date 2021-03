Ribelli M5S: uscire da piattaforme e ascoltare città con forze coalizione (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Dato il periodo di rifondazione che sta vivendo il Movimento 5 Stelle riteniamo fondamentale condividere la nostra proposta di ‘metodo’ e di ‘merito’ per lo sviluppo di un programma unitario tra il Movimento e le altre forze politiche progressiste per Roma. ascoltare la citta’!”. Lo scrivono su Facebook i consiglieri capitolini M5S Angelo Sturni, Donatella Iorio, Enrico Stefano, Marco Terranova e il consigliere del II Municipio Paolo Tabacchi. Poi aggiungono: “Per Roma 2021 il Movimento non dovrebbe ‘chiudersi’ all’interno delle sue ‘piattaforme’, ma dovrebbe sviluppare una proposta politica a partire da una fase di ascolto della citta’, aprendosi alla societa’ civile. Tale primo passaggio, a nostro avviso, sara’ determinante per segnare la strada che il Movimento dovra’ intraprendere alle prossime elezioni”. Per questo motivo, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Dato il periodo di rifondazione che sta vivendo il Movimento 5 Stelle riteniamo fondamentale condividere la nostra proposta di ‘metodo’ e di ‘merito’ per lo sviluppo di un programma unitario tra il Movimento e le altrepolitiche progressiste per Roma.la citta’!”. Lo scrivono su Facebook i consiglieri capitolini M5S Angelo Sturni, Donatella Iorio, Enrico Stefano, Marco Terranova e il consigliere del II Municipio Paolo Tabacchi. Poi aggiungono: “Per Roma 2021 il Movimento non dovrebbe ‘chiudersi’ all’interno delle sue ‘’, ma dovrebbe sviluppare una proposta politica a partire da una fase di ascolto della citta’, aprendosi alla societa’ civile. Tale primo passaggio, a nostro avviso, sara’ determinante per segnare la strada che il Movimento dovra’ intraprendere alle prossime elezioni”. Per questo motivo, ...

