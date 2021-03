Recovery Plan e PA | le tre linee d’azione per un salto di qualità per Luigi Carbone

(Di martedì 2 marzo 2021) “Uno dei settori prioritari di intervento per il governo Draghi è la Pubblica Amministrazione: la sua efficienza incide sulla vita delle persone, sulla crescita economica, sulla competitività del Paese. Occorre un quantum leap: lo chiedono i cittadini, gli operatori, l’Europa. Il(PNRR), in Parlamento dal 12 gennaio, fornisce alcune indicazioni per un intervento strutturale e innovativo sulla PA. Certo, si tratta di proposte da riconsiderare alla luce delle scelte del nuovo Governo. Ma si possono già cogliere tredi azione, strettamente connesse: capitale umano, semplificazione, digitalizzazione.” Iniziava così il suo intervento su Il sole 24 ore venerdì, oggi Presidente di sezione del Consiglio di Stato con un lungo cursus honorum da consigliere di Sabino Cassese, ...

... occorre potenziare la dad, fare in modo che la connessione esista per tutte le famiglie, vogliamo che non ci siano bambini esclusi e si sta lavorando perché anche nel il gap sia ...
Secondo Alessandro Solinas (M5s), "il Recovery plan ci dà l'occasione di trattenere tanti giovani in Sardegna, perché la prossima ondata di emigrazione potrebbe dare il colpo di grazia".
"Proponiamo nel Recovery Plan un progetto specifico per l'editoria che contrasti il rischio di desertificazione del panorama dell'informazione e ..."