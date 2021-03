PD nel Governo Draghi con Salvini: il leader delle Sardine tace e compare in un documentario gastronomico (Di martedì 2 marzo 2021) Mattia Santori, leader delle Sardine, è stato di recente protagonista di una particolare apparizione televisiva. Eppure negli ultimi mesi il movimento, nato poco più di un anno fa a Bologna, sembra essere sparito dai radar. E’ passato poco più di un anno dall’ingresso, sulla scena politica italiana, del Movimento delle Sardine, nato durante la campagna L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 marzo 2021) Mattia Santori,, è stato di recente protagonista di una particolare apparizione televisiva. Eppure negli ultimi mesi il movimento, nato poco più di un anno fa a Bologna, sembra essere sparito dai radar. E’ passato poco più di un anno dall’ingresso, sulla scena politica italiana, del Movimento, nato durante la campagna L'articolo proviene da Leggilo.org.

