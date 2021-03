Pd: Base Riformista, 'condizione critica partito, serve discussione vera' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Oggi Base Riformista ha riunito i suoi parlamentari e i suoi dirigenti territoriali, in vista dell'Assemblea nazionale del Pd convocata per il 13 e 14 marzo". Dai vari interventi, tra cui quelli di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, è stata espressa "la preoccupazione per la difficoltà a rilanciare la ragion d'essere del partito Democratico e una sua riconoscibile funzione politica nazionale nella nuova stagione inaugurata con il Governo Draghi". E' quanto emerge al termine della riunione di Base Riformista. È stato ribadito l'impegno ad accompagnare "l'azione dell'esecutivo Draghi sulle priorità della campagna vaccinale, dei ristori e del Recovery Plan. Ma al contempo è stato sottolineato l'allarme per il rischio di un declino del Pd e l'urgenza di un suo rilancio politico, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Oggiha riunito i suoi parlamentari e i suoi dirigenti territoriali, in vista dell'Assemblea nazionale del Pd convocata per il 13 e 14 marzo". Dai vari interventi, tra cui quelli di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, è stata espressa "la preoccupazione per la difficoltà a rilanciare la ragion d'essere delDemocratico e una sua riconoscibile funzione politica nazionale nella nuova stagione inaugurata con il Governo Draghi". E' quanto emerge al termine della riunione di. È stato ribadito l'impegno ad accompagnare "l'azione dell'esecutivo Draghi sulle priorità della campagna vaccinale, dei ristori e del Recovery Plan. Ma al contempo è stato sottolineato l'allarme per il rischio di un declino del Pd e l'urgenza di un suo rilancio politico, ...

**Pd: assemblea Base riformista, 'serve Congresso vero, appena sarà possibile'** Un 'Congresso vero', da fare 'appena le condizioni della pandemia lo consentiranno'. E' stato questo uno dei passaggi chiave dell'intervento di Lorenzo Guerini all'Assemblea di base riformista che si sta chiudendo con l'intervento di Luca Lotti. Del Congresso 'non si può avere paura', ha sottolineato tra l'altro Guerini, che ha aperto l'incontro, 'come se fossimo chiusi in ...

