MotoGP | Test Losail | Franco Morbidelli e il vantaggio di avere Valentino Rossi in squadra

(Di martedì 2 marzo 2021) Il Team Yamaha Petronas ha tolto i veli dalle sue “creature”. Le M1 die disono pronte per dare battaglia, con un obiettivo chiaro: lottare per vincere le gare e puntare al titolo. Ambizioni importanti, frutto di un gruppo di lavoro che in passato si è fatto valere, riuscendo a tirar fuori dalla “enigmatica” moto di Iwata il 100%. Il secondo posto dinel campionato 2020, con una Yamaha non super aggiornata, lo certifica. Prestazioni, quelle citate, conseguenza anche della crescita del pilota italo-brasiliano. Il “Morbido”, infatti, ha dimostrato di aver appreso molto e di essere tra i centauri capaci di imporsi nella categoria più importante del Motomondiale: tre vittorie non sono frutto del caso e ancor meno il piazzamento menzionato nella classifica ...

La settimana diproseguirà nei prossimi tre giorni: il martedì sarà quello più ricco, perché si girerà a Valencia, Jerez (dove sarà in pista pure la MotoE) e Portimão. La settimana di prove si ...... non vedo l'ora che partano ie il Mondiale. Voglio lottare per vincere, salire sul podio e ... Ci siamo allenati spesso assieme e quest'anno lo faremo anche in''. Anche sulle spalle dello ...Il Team Yamaha Petronas ha tolto i veli dalle sue "creature". Le M1 di Valentino Rossi e di Franco Morbidelli sono pronte per dare battaglia, con un obiettivo chiaro: lottare per vincere le gare e pun ...Nei prossimi giorni il Motomondiale comincerà i test in vista del Mondiale 2021, con i piloti che scenderanno in pista a Losail in Qatar ...