Morgan rivela | “Mi ha denunciato” La confessione finale è devastante

SecolodItalia1 : Sanremo parte col pasticcio Bugo. Morgan rivela: “Il suo brano fu già scartato dal Festival” (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan rivela

BlogLive.it

Lo stesso stylist ha pensato i look sanremesi di Bugo , ormai celebre per l'addio al palco di Sanremo lo scorso anno dopo lo scontro con. A Fanpage.it Mercurio: "Per Bugo abbiamo ...non ha paura di fare affermazioni forti, sempre sopra le righe, addirittura scioccanti. A Mow il cantante 48enne: 'Tento il suicidio un paio di volte al mese' . Poi spiega il motivo ...Il cantante Morgan esce allo scoperto con un'altra confessione che lascia tutti senza parole: "Mi ha denunciato, ma era la mia musa" ...Morgan non sarà a Sanremo, ma continua a far parlare di sé. Stavolta per una questione legale. Secondo quanto ha rivelato il cantante in un'intervista a ...