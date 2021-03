Microsoft Mesh unisce VR, AR e ologrammi per creare il futuro della comunicazione (Di martedì 2 marzo 2021) Microsoft Mesh è una nuova piattaforma di realtà mista basata su Azure che consente alle persone in luoghi fisici diversi di condividere insieme esperienze olografiche. "Questo è stato il sogno della realtà mista, l'idea fin dall'inizio", ha detto il tecnico di Microsoft Alex Kipman. "Puoi davvero sentirti come se fossi nello stesso posto con qualcuno che condivide contenuti o puoi teletrasportarti da diversi dispositivi di realtà mista ed essere presente con le persone anche quando non si è fisicamente insieme". Microsoft Mesh è stato presentato durante il keynote di Ignite 2021, con Kipman che è apparso per primo in un'esperienza subacquea, seguito da molti altri ambienti. Sul palco della conferenza Ignite, Niantic ha anche mostrato come potrebbe essere l'esperienza ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021)è una nuova piattaforma di realtà mista basata su Azure che consente alle persone in luoghi fisici diversi di condividere insieme esperienze olografiche. "Questo è stato il sognorealtà mista, l'idea fin dall'inizio", ha detto il tecnico diAlex Kipman. "Puoi davvero sentirti come se fossi nello stesso posto con qualcuno che condivide contenuti o puoi teletrasportarti da diversi dispositivi di realtà mista ed essere presente con le persone anche quando non si è fisicamente insieme".è stato presentato durante il keynote di Ignite 2021, con Kipman che è apparso per primo in un'esperienza subacquea, seguito da molti altri ambienti. Sul palcoconferenza Ignite, Niantic ha anche mostrato come potrebbe essere l'esperienza ...

Ignite 2021: ecco Microsoft Mesh, la piattaforma per la realtà mista In occasione dell'evento virtuale Ignite 2021 ha fatto il suo debutto Microsoft Mesh , la nuova piattaforma per la realtà mista che permette alle persone di sentirsi vicine anche se si trovano in continenti diversi e che offre la possibilità di interagire con contenuti ...

