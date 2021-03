M5S: Spadafora, ‘credo che mia uscita fosse desiderio di qualcuno’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – L’uscita dal Movimento “credo che fosse più il desiderio di qualcuno”. Lo ha affermato l’ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di ‘Omnibus’ su La7, riferendosi alle ipotesi di un suo abbandono degli M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – L’dal Movimento “credo chepiù ildi qualcuno”. Lo ha affermato l’ex ministro Vincenzo, esponente M5S, ospite di ‘Omnibus’ su La7, riferendosi alle ipotesi di un suo abbandono degli M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : M5S: Spadafora, 'credo che mia uscita fosse desiderio di qualcuno'... - TV7Benevento : M5S: Spadafora, 'non si può partecipare solo con Rousseau'... - TV7Benevento : M5S: Spadafora, 'preoccupato per espulsioni immediate, spero ripensamento' (2)... - fisco24_info : Napoli, Spadafora: 'Io sindaco? Sarebbe sfida avvincente': L'ex ministro esponente M5S: 'E' la città dove sono nato… - mattinodinapoli : Elezioni comunali a Napoli, Spadafora candidato sindaco Pd-M5S? «Potrebbe essere una sfida avvincente» -