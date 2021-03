Lutto gravissimo per Ignazio Boschetto de Il Volo a poco dall’esibizione sul palco di Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) A poco dall’inizio del Festival d Sanremo 2021, una tragica notizia che riguarda uno dei componenti de Il Volo. Un gravissimo Lutto ha colpito Ignazio Boschetti, membro del trio composto anche da Gianluca Ginoble e Piero Barone. La tragica notizia è trapelata qualche ora fa, a pochi giorni alla partecipazione de Il Volo al Festival, dove è prevista una loro esibizione in ricordo di Ennio Morricone. Esibizione fissata per la serata del 3 marzo, la seconda della kermesse: Il Volo aveva preparato un omaggio al maestro Morricone, scomparso a luglio dello scorso anno, ma non sono state ancoa divulgate informazioni su un possibile forfait dei tre tenori, vista la gravità della notizia e dell’imprevedibilità dell’avvenimento che ha colpito la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Adall’inizio del Festival d, una tragica notizia che riguarda uno dei componenti de Il. Unha colpitoBoschetti, membro del trio composto anche da Gianluca Ginoble e Piero Barone. La tragica notizia è trapelata qualche ora fa, a pochi giorni alla partecipazione de Ilal Festival, dove è prevista una loro esibizione in ricordo di Ennio Morricone. Esibizione fissata per la serata del 3 marzo, la seconda della kermesse: Ilaveva preparato un omaggio al maestro Morricone, scomparso a luglio dello scorso anno, ma non sono state ancoa divulgate informazioni su un possibile forfait dei tre tenori, vista la gravità della notizia e dell’imprevedibilità dell’avvenimento che ha colpito la ...

